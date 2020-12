Szoboszlai: Ab nach Leipzig, heute Medizincheck?

Szoboszlai kam 2017 bei Salzburg an. Er spielte bis 2018 bei Liefering, später bei Red Bull Salzburg, mit dem er auch in der Champions League mit Kollege Erling Haaland für Furore sorgte. Er wurde in der letzten Saison zum „Spieler der Saison“ in Österreich gewählt. RB soll mit seinem Angebot den AC Milan und Arsenal ausgestochen haben.