Peter Wright eröffnet Darts-WM als „Grinch“

Mit einer furiosen Darts-Gala und verkleidet als „Grinch“ hat Titelverteidiger Peter Wright die WM in London eröffnet. Der 50-jährige Schotte bot am Dienstagabend zum Start des Turniers eine beeindruckende Show, als er ganz in grün auf die Bühne tanzte und im Anschluss den Engländer Steve West mit 3:1 besiegte.