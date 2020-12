Höhepunkte von Henrys historischer Performance

Derrick Henry, Running Back der Tenessee Titans, trug sich am Sonntag in die NFL-Geschichtsbücher ein. Der 26-Jährige erzielte einen Raumgewinn von 215 Yards und zwei Touchdowns (siehe Video oben). Damit ist er der einzige Spieler in der Geschichte der National Football League dem vier Spiele mit mehr als 200 Rushing Yards und zwei (oder mehr) Touchdowns gelangen. Er überholte damit Legenden wie Jim Brown, Barry Sanders oder LaDainian Tomlinson. Ganz nebenbei verhalf er seinem Team mit der historischen Leistung auch zu einem lockeren 31:10-Erfolg über die Jacksonville Jaguars.