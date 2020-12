Genderstern für Gott und Jesus sorgt für Aufruhr

Ob dieser Vorschlag den ohnehin zerbrechlichen Weihnachtsfrieden stört? In Deutschland sorgt ein Vorstoß der katholischen Studierendenjugend für eine hitzige Debatte. Die KSJ schlägt vor, Gott mit Genderstern, also „Gott*“ zu schreiben. So wolle man „weg von dem strafenden, alten, weißen Mann mit Bart bis hin zu einer Gottes*vielfalt“. Erste Gemeinden greifen diese Idee bereits auf, andere sehen hier „linke Ideologie“, die zum „Gender-Gaga" wird.