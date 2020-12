ÖFB-Team startet gegen Schottland in WM-Quali

Im September folgen neuerlich drei Partien innerhalb einer Woche. Am 1. September gastieren Kapitän Julian Baumgartlinger und Co. in Moldau und am 4. September in Israel, ehe drei Tage später das Heimspiel gegen die Schotten auf dem Programm steht. Die Auswärts-Rückspiele gegen Färöer und Dänemark folgen am 9. bzw. 12. Oktober.