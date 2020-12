Stressfalle Advent: Heuer einmal anders!

Ein Punsch am Christkindlmarkt oder der Besuch der Großeltern zum Fest - manche geliebte Rituale werden dieses Jahr vielleicht nicht möglich sein. Das ist schon für uns Erwachsene nicht leicht, für Kinder aber noch unverständlicher. In solchen Momenten sollten Eltern gute Vorbilder sein für den Umgang mit Veränderungen. „Besprechen Sie mit dem Nachwuchs, warum manche Dinge heuer anders sind, und freuen Sie sich darauf, diese nächstes Jahr doppelt so viel zu genießen. Für die Zwischenzeit überlegen Sie sich gemeinsam stimmungsvolle Aktivitäten. Zum Beispiel: Kekse backen, ein spätnachmittäglicher Spaziergang um die Weihnachtsbeleuchtung zu bestaunen oder ein hausgemachter Kinderpunsch zum Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte“, empfielt Sabine Wojak. Weitere Tipps finden Sie auf www.sos-kinderdorf.at.