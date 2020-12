Ibiza-Krimi: Neue Spur führt zu Haus in Frankreich

Nicht nur der blaue Machtrausch in dem Video, sondern wer die Hintermänner der Film-Falle in jener für Ex-FPÖ-Chef Strache verhängnisvollen Nacht in einer Villa auf der spanischen Partyinsel sind, gilt es zu klären. Und bei der „Ibiza-Bande“ gibt es eine neue Spur. So durchsuchten französische Gendarmen nach einer Europäischen Ermittlungsanordnung der Staatsanwaltschaft Wien ein Haus in einem 250-Seelen-Dorf in der Bourgogne.