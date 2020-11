Flüchtiger Ibiza-Detektiv hatte Konto bei Wirecard

Ibiza-Fallensteller hatte jahrelang Konto bei Wirecard

Fakt ist, dass der Fallensteller für den gestürzten FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache offenbar jahrelang - von 2012 bis Ende Februar 2018 - ein Konto bei der „Wirecard Bank AG“ in Deutschland besaß. Die heimische Staatsanwaltschaft vermutet nun, dass nicht nur dubiose Gewinne von Suchtgifthandel und Urkundendelikten einerseits, sondern auch Erträge in Verbindung mit dem Ibiza-Video per Internet über den Bezahldienst verschoben wurden.