Kalajdzic über Stuttgart: „Wir sind jung und wild“

ÖFB-Youngster Sasa Kalajdzic ist eines der Gesichter von Aufsteiger Stuttgart. Im Video oben erklärt der ehemalige Admiraner, was seine Mannschaft aktuell so stark macht. „Wir sind jung, wild und unbekümmert“, so Kalajdzic nach drei Toren und ebenso vielen Vorlagen in der heurigen Saison.