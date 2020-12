Rapid-Goalie Strebinger patzt bei 25-Meter-Schuss

Der SK Rapid und seine Torhüter - so richtig optimal will das heuer einfach nicht funktionieren! Immer wieder wird über Richard Strebinger und Paul Gartler, die Hüter des grün-weißen Gehäuses diskutiert - und das Rapid-Gastspiel beim FC Arsenal wird die Kritiker nicht gerade verstummen lassen. Denn der wieder einmal ins erste Glied gerückte Strebinger musste gleich zum Auftakt des Europa-League-Abends in London ein zumindest als unglücklich zu bezeichnendes Gegentor hinnehmen ...