Torschütze Adeyemi: „Das war wohl das letzte Mal“

Im Laufduell hatte er übrigens den fehleranfälligen Lok-Verteidiger Murilo ausgebremst - jenen Murilo, der Minuten zuvor Adeyemi in der Hitze des Gefechts an die Gurgel gegangen war. „Ich glaube, das Tor war die perfekte Antwort für das, was passiert ist“, so Adeyemi. Allerdings!