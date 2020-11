Massentests: Heftige Debatte über Preis

Salzburg beginnt mit Massentest am Dienstag

Vertreter der österreichischen Online-Apotheke medistore bieten etwa für Unternehmen und Privatpersonen Antigen-Schnelltests mit sofortiger Lieferung an. Derzeit sei etwa eine Liefermenge von bis zu einer Million Tests möglich und bei höherer Stückzahl ab 4,20 Euro netto pro Einheit erhältlich, heißt es gegenüber der „Krone“. Die Beauftragung der Bundesregierung wird so jedenfalls ein Nachspiel haben.

In Annaberg-Lungötz fällt trotzdem schon Dienstagfrüh der Startschuss für die Massentests. Der 2200-Einwohner-Ort in Salzburg wurde als Auftaktgemeinde gewählt, weil die Infektionszahlen dort zuletzt sehr hoch waren. Landesweit steht das Bundesheer mit einem regelrechten Großaufgebot von rund 5400 Soldaten und Zivilbediensteten im Einsatz. Alleine in Wien werden 2000 Mann benötigt. Dort soll, wie berichtet, ab Freitag bis einschließlich 13. Dezember an drei Standorten (Stadthalle, Messegelände und Marx Halle) getestet werden.