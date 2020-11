Grosjean „weiß noch nicht, wie die Hände aussehen“

„Ich werde unterstützen, was auch immer er tun will“, kündigte Steiner an. Über einen möglichen Ersatzfahrer für das kommende Wochenende, wo erneut in Sakhir gefahren wird, wollte der Südtiroler nicht spekulieren. „Ich will erst mit Romain reden.“ Einen zweiten fahrtüchtigen Boliden wird das klamme Team rechtzeitig fertig bekommen. „Wir haben genug Ersatzteile“, sagte Steiner. „Wir werden auf jeden Fall einen Wagen für nächstes Wochenende haben.“ Das zweite Auto des US-Teams fährt der Däne Kevin Magnussen.