Kombination: Riiber gewinnt schon wieder in Ruka

Jarl Magnus Riiber hat auch den zweiten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer in der neuen Saison für sich entschieden. Der Norweger setzte sich am Samstag in Ruka nach einem Großschanzen-Sprung und 10 km Langlaufen mit 50 Sekunden Vorsprung vor dem Deutschen Eric Frenzel und dem Japaner Akito Watabe durch.