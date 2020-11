Überraschungssieg! Laegreid düpiert Landsmann Bö

Ergebnisse der Einzelbewerbe des Biathlon-Weltcup-Auftakts in Kontiolahti (FIN) am Samstag:

Männer (20 km):

1. Sturla Holm Laegreid (NOR) 48:57,0 Min. (0 Strafminuten)

2. Johannes Thingnes Bö (NOR) +0:19,6 Min. (1)

3. Erik Lesser (GER) +1:03,6 (1)

4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:05,9 (1)

5. Ondrej Moravec (CZE) 1:06,9 (0)

6. Sebastian Samuelsson (SWE) 1:31,8 (2).



Weiter:

22. Simon Eder +3:15,7 (1)

30. David Komatz 4:01,3 (1)

31. Harald Lemmerer +4:04,6 (1)

35. Julian Eberhard +4:11,3 (3)

64. Felix Leitner +6:39,2 (5)

78. Patrick Jakob (alle AUT) +8:15,9 (4)