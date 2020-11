Schlusslicht Linz verliert auch in Bozen klar

Die Black Wings aus Linz haben in der ICE-Eishockeyliga die sechste Niederlage in den jüngsten sieben Spielen kassiert. Das Tabellenschlusslicht unterlag am Donnerstag in Bozen dem HCB Südtirol mit 0:3. Die Südtiroler schoben sich mit dem vierten Erfolg nacheinander auf Rang drei vor.