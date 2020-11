„Mathe-Trainer“ hilft bis zum Semesterende gratis!

An Österreichs Schulen beginnt Digitalzeitalter

Der aktuelle Boom verwundert nicht: im Schuljahr 2021/22 wird in Österreichs Schulen ein neues Zeitalter beginnen, nämlich das Digitalzeitalter, gibt Digital-Pionier Hauke zu bedenken. Zur Erinnerung: es wird ab dem Schuljahr 2021/22 zum ersten Mal zusätzlich ein Digital-Budget im Rahmen der Schulbuchaktion geben, es wird erstmals Tablets für Lehrer und Schüler und es wird massive Investitionen des Staates in die technische Infrastruktur der Schulen geben. Somit haben in den nächsten Monaten auch die Schulen eine Menge Hausaufgaben zu erledigen, um das vorzubereiten, weiß der Lernprofi, der als einer der ersten in Österreich auf digitales Lernen gesetzt hat.