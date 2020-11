Vienna Capitals feiern ihren fünften Sieg in Folge

Die Vienna Capitals haben ihre Siegesserie in der ICE-Eishockey-Liga prolongiert, aber den Sprung an die Tabellenspitze verpasst! Die Wiener gewannen am Mittwoch bei Fehervar mit 4:3 nach Penaltyschießen und liegen einen Punkt hinter Spitzenreiter Graz 99ers auf Rang zwei. Die Dornbirn Bulldogs besiegten die Black Wings mit 5:3 und entschieden damit auch das zweite Duell mit den Linzern innerhalb von fünf Tagen für sich.