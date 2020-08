„Pop-up-Radwege und Gürtel-Pool total unbrauchbar“

Nun also doch: Ursula Stenzel steigt wieder in den Ring und tritt für die Wiener FPÖ bei der Gemeinderatswahl im Oktober als Spitzenkandidatin der Inneren Stadt an. Am Mittwoch hat die ehemalige Bezirkschefin der „Krone“ einen Besuch im Studio abgestattet und dabei ordentlich gegen ihre politischen Mitstreiter ausgeteilt.