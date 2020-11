16 Sekunden! Ex-Salzburger Hwang erzielt Rekordtor

Das von acht Corona-Infektionen beeinträchtigte Länderspiel der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft gegen WM-Gastgeber Katar hat Leipzigs Stürmer Hwang Hee-chan zu einer historischen Marke genutzt. Der Ex-Salzburg-Angreifer traf am Dienstag beim 2:1-Erfolg in der BSFZ Arena in Maria Enzersdorf bereits nach 16 Sekunden zur Führung und erzielte damit das schnellste Tor in der Länderspiel-Historie der Asiaten, die zugleich ihren 500. Sieg feierten.