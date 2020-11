Wegen Corona wird es keine Top-Reiseziele geben

Göteborg wird zur besten Stadt gekürt

So wird zum Beispiel als „beste Städtereise“ in Sachen Nachhaltigkeit das schwedische Göteborg empfohlen, weil die Stadt messbare Maßnahmen ergriffen habe, „um bis 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein“. „Bestes Feinschmeckerziel“ sei Griechenland: „Mit seinen Märkten für Bioprodukte und dem Fischfang auf den Inseln ist das Land unbeabsichtigt einer der Orte mit der nachhaltigsten Ernährung weltweit.“ „Bester Wanderweg“ sei das 395-Kilometer-Wegenetz Dante-Straßen (Le Vie di Dante) in Italien. Als „bestes Mehrgenerationenziel“ wird die Kanarische Insel El Hierro verkündet: „Dieses entlegene, entschleunigte Juwel Spaniens ist eine umweltbewusste Zufluchtsstätte für Reisende jeden Alters.“