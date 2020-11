ATP Finals: Thiem gegen Nadal ab 15 Uhr LIVE

Zudem geht es nur vom Hotel in die Halle und zurück. Und das trotz der direkt daneben liegenden Halle nicht einmal zu Fuß. Von Ablenkungsmöglichkeiten wie ein Essen in der Stadt, kleinen Ausflügen etc. ist natürlich gar keine Rede. „Es ist schwierig, weil wir am ganzen Tag vielleicht zwei, drei Minuten frische Luft bekommen und keine Sonne sehen. Aber es ist immer noch toll, dass das Turnier überhaupt stattfindet“, wollte Thiem dies nicht falsch verstanden wissen. „Es kann aber auch sehr, sehr einsam werden“, gestand Thiem, der zur Aufheiterung auch seinen kleinen Bruder Moritz mit in London hat.