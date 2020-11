Rapids Greiml: „Der Vertrag lag schon am Tisch“

Kühbauer: „Er erinnert mich mit seiner Einstellung an mich“

Sein Trainer hat jedenfalls eine hohe Meinung von ihm. „Er erinnert mich mit seiner Einstellung an mich. Ich war nur der bessere Fußballer, er kann besser grätschen“, beschrieb Didi Kühbauer seinen aufstrebenden Schützling in der Vergangenheit. Nun gibt‘s die Antwort von Greiml: „Ich hab die Grätsche vom Trainer nie gesehen, aber man sieht auch jetzt noch, dass er ein richtig guter Fußballer ist. Also das Zitat kann man so stehen lassen.“ Mit dem immensen Druck in Hütteldorf, an dem der ein oder andere Spieler schon scheiterte, kann er umgehen. „Einen Druck hat man beim Fußballspielen immer. Aber bei Rapid wohl noch mehr als bei anderen Vereinen“, erzählt der ehemalige Akademiespieler St. Pöltens. Die leeren Ränge zum Start der Meistergruppe in der vergangenen Saison haben ihm durchaus geholfen: „Das war für mich als junger Spieler nicht so schlecht. Weil es schon um viel ging, aber vor Fans zu spielen, ist dann noch einmal etwas Anderes“, so Greiml, der dennoch wieder volle Ränge im Allianz Stadion herbeisehnt.