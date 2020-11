Corona: Voll-Lockdown als allerletzte Chance?

Mehr als 9260 Neuinfektionen mussten am Donnerstag vermeldet werden. Auch wenn die Zahl zu einem Teil wegen des Daten-Chaos der letzten Tage aus Nachmeldungen besteht, steht fest: Der Wochenschnitt zeigt weiterhin nach oben. Das und die Auslastung der Spitäler war von der Regierung als entscheidendes Kriterium für ein komplettes Runterfahren wie im März genannt worden. So ein Voll-Lockdown würde den Handel einschließen - und auch zu geschlossenen Schulen führen. Noch am Donnerstag soll die Entscheidung über die nächsten Verschärfungen fallen, spätestens am Samstag sollen die Neuerungen bekannt gegeben werden.