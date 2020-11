Foda über Nordmazedonien: „Sehr, sehr gute Kicker“

Gegen Österreich waren die Nordmazedonier 2019 zweimal die klar unterlegene Mannschaft - auch wegen Marko Arnautovic, der in Skopje zweimal traf und in Wien in die Entstehung des ersten Treffers durch David Alaba involviert war. Mit dem damaligen 2:1 am 16. November des Vorjahres im Happel-Stadion fixierte das ÖFB-Team das EM-Ticket, es war gleichzeitig das bisher letzte Länderspiel von Arnautovic.