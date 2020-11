1200 5G-Sendeanlagen bis Jahresende bei Magenta

Der Mobilfunkanbieter Magenta steigerte in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres den Umsatz um zwei Prozent auf 960 Millionen Euro, das Ergebnis (Ebitda) lag mit 383 Millionen Euro um vier Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2019. Bis Jahresende will man nun intensiv am 5G-Netzausbau weiterarbeiten.