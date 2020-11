„Das tut mir weh!“ Bierhoff fordert mehr Respekt

„Es tut mir sehr weh, wie mit den jungen Spielern umgegangen wird“, sagte Bierhoff in einer viertelstündigen Brandrede bei einem Videocall mit Journalisten am Montag. Er spüre, „wie eine dunkle Wolke über der Mannschaft“ schwebe, so Bierhoff weiter: „Ich bin in der Kabine und sehe müde Gesichter, Anspannung und Frust, weil nicht immer alles so geht, wie man will.“