DFB-Comeback von Götze nach mehr als drei Jahren?

Vor sechs Jahren war Götze in Deutschland ein Held, da er im WM-Finale gegen Argentinien das Goldtor erzielt hatte. 2017 bestritt er sein bisher letztes Länderspiel. Spielt der 28-Jährige so weiter, bahnt sich aber schon bald das Comeback im deutschen Nationalteam an. „Definitiv möchte ich wieder zurück in die Nationalmannschaft“, posaunt Götze, der am Sonntag beim 3:0-Sieg von PSV gegen Willem II traf.