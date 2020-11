Nach 8 Jahren! Australien erstmals im Dopingsumpf

Australien könnte zum ersten Mal in seiner Geschichte eine olympische Medaille aberkannt bekommen. Eine nachträgliche zweite Analyse einer 2012 bei den Olympischen Spielen in London genommenen Dopingprobe des Brustschwimmers Brenton Rickard wies jetzt das verbotene Mittel Furosemid auf. Damit drohe dem australischen Team die Aberkennung seiner Bronzemedaille in der 4x100-m-Lagenstaffel, berichtete die Zeitung „Sydney Morning Herald“ am Montag.