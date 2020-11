WhatsApp-Verlauf kann sich bald selbst zerstören

„Diese Nachricht wird sich in fünf Sekunden selbst zerstören“: In Agentenfilmen sind Geheiminfos, die nach kurzer Zeit in Flammen aufgehen, ein beliebtes Stilmittel. In den nächsten Wochen sollen auch WhatsApp-Nachrichten lernen, sich - ganz ohne Explosion - nach einer gewissen Zeit selbst zu zerstören. Das haben die Betreiber des zu Facebook gehörenden Messengers nun offiziell angekündigt.