WM-Teilnehmer-Land sucht im Internet nach Spielern

WM mit Österreich in der Gruppe

In den Clips sollte zu sehen sein, wie gut sie springen, schießen und laufen können. Nach der Analyse der eingesendeten Videos wird am 15. November ein 35-Mann-Kader einberufen. Die WM beginnt am 13. Jänner. Das Team USA ist in der gleichen Gruppe mit Österreich, Frankreich, Ägypten und Norwegen.