Austria Wien gegen Hartberg im Zeichen der Trauer

Das Spiel der Austria gegen Hartberg soll nach einer Trauerminute planmäßig angepfiffen werden, gaben die Wiener am frühen Dienstagnachmittag nach intensiven Gesprächen mit den Behörden bekannt. Die Mannschaften werden mit Trauerflor spielen. Auch die Exekutive und das Innenministerium habe vorerst keinerlei Bedenken gegen die Veranstaltung geäußert und garantieren für Sicherheit. Hartberg sei über die aktuelle Lage in Wien informiert worden, so die Austria weiters.