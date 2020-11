Rapid: „Jeder geht mit einem Lächeln“

Keine OP für Fountas

Am Donnerstag kommt Dundalk (gestern in Irland 1:1 bei St. Patricks), muss der erste „Dreier“ in der Europa League her. Und am Sonntag gastieren Salzburgs Bullen im Hit um Platz eins in Hütteldorf. Das Duell der Ungeschlagenen. Vielleicht trotz Mittelhandknochenbruch schon wieder mit Taxi Fountas. „Er muss nicht operiert werden“, atmet Kühbauer auf. Comeback möglich.