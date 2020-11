Red Bull: Keine Punkte zum Jubiläum

Immerhin konnte man beim Schwesternteam Alpha Tauri einen tollen vierten Platz durch Daniil Kwjat, der mit Ende der Saison sein Cockpit an Yuki Tsunoda abtreten muss, beklatschen. „Ich liebe einfach diese Old-School-Strecken wie hier in Imola. Vielleicht bin ich einfach in der falschen Zeit in der Formel 1 unterwegs“, sinnierte der Russe, der sich aber auch ein wenig über das verpasste Podium ärgerte: „Weil’s richtig eng war gegen Ricciardo.“