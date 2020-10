Herbstzauber entlang der Nordkette

Wir starten unsere sanfte Wanderung zur Rumer Alm auf der Hungerburg nördlich der Talstation bzw. des Parkplatzes der Seegrubenbahn bei der Panoramatafel. Hier herauf ist die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels besonders ratsam, zumal die Parkplätze an schönen Tagen rasch voll sind. Außerdem verlangt die Stadt für den Parkplatz an der Höhenstraße eine Tagesgebühr von 8 Euro. Ich kenne keinen anderen Ort in Tirol mit einem dermaßen extremen Inkasso für Erholungssuchende.