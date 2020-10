Ljubicic stöhnt: „Haben uns gar nicht ausgekannt!“

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): „Molde hat verdient gewonnen. Wir waren heute nicht so im Spiel, nicht so in den Zweikämpfen, haben oft zweite Bälle verloren. Molde hat gezeigt, dass sie auf diesem Untergrund (Anm.: Kunstrasen) sehr gut kombinieren können. Sie fühlen sich wohler auf diesem Platz, ohne dass ich eine Ausrede suchen will. Unser Spiel war nicht gut genug, dass wir hier was mitnehmen können.“