Früheres Manchester-City-Talent mit 17 gestorben

Jeremy Wisten war ein Talent von der Manchester-City-Akademie, wie so viele, die schon im ganz jungem Alter auf die Akademie der englischen Mannschaft gelotst werden. Hunderte von Spielern kommen mit der Hoffnung an der Akademie an, ein Fußballprofi zu werden. Jeremy jedoch hat das nicht geschafft. City schickte ihn weg. Er wurde depressiv und verschwand immer mehr aus dem Blickfeld seiner ehemaligen Kollegen. Seine Todesursache ist unbekannt.