Rapid-Trainer Kühbauer: „Dann hänge ich am Lasso“

Die letzte Partie der fünften Bundesliga-Runde war nichts für schwache Nerven. Im Duell der beiden Europa-League-Starter geriet Rapid am Sonntag beim WAC nach einer 2:0-Führung mit 2:3 in Rückstand und ging nach einem turbulenten Spielverlauf schließlich doch noch als 4:3-Sieger vom Platz. „Wenn wir jede Woche so spielen, hänge ich am Lasso“, stöhnte Trainer Dietmar Kühbauer.