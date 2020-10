Angeln Italien-Topklubs nach Salzburg-Juwel Sucic?

Und das ist kein Wunder: In der vergangenen Youth-League-Saison geigte der kroatische Nachwuchsteamspieler mit sechs Treffern und zwei Assists in zehn Spielen auf. In der laufenden Spielzeit kam der Mittelfeldmann bereits auch auf zwei Einsätze in der Bundesliga. Im ÖFB-Cup gegen SW Bregenz erzielte Sucic zudem sein Premieren-Tor bei den Profis.