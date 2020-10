Graz99ers stürmen im Hit an die Tabellenspitze!

Linz ging durch Andreas Kristler im Powerplay in Führung (13.). Doch in der Folge scorte der Liga-Neuling aus Bratislava und feierte mit 5:2 (Stefan Gaffal traf im Finish für die Black Wings/59./PP) im vierten Match den ersten Sieg nach regulärer Spielzeit. Damit gaben die Slowaken die rote Laterne an den VSV ab - denn die Villacher verloren trotz dreimaliger Führung auch ihr drittes Heimspiel. Das Schlussdrittel ging mit 2:0 an Fehervar.