ART-Veranstalterin Penz muss 100.000 Euro zahlen

Zahlungsunfähig und Schulden in Höhe von rund einer Million Euro! Die Innsbrucker Kunstmesse sorgte im Juli 2019 für negative Schlagzeilen. Veranstalterin Johanna Penz war mit ihrer GmbH in die Insolvenz geschlittert. Sie versuchte mit allen Mitteln ihr „Lebenswerk“ zu retten. Bei den Bemühungen, um an einen Investor zu kommen, entnahm Penz 100.000 Euro aus dem Gesellschaftsvermögen, wurde aber Opfer eines so genannten Rip-Deals (Vorauszahlungsbetrug). „Ich habe immer nur vor Augen gehabt, die Firma zu retten. Und wollte dies auch mit diesem Geld tun“, betonte die Beklagte einmal mehr vor Gericht.