Kleine Lichtblicke bei Lungenkrebs

Noch immer ist ein Lungenkarzinom der tödlichste Krebs in Österreich - bei Männern und Frauen. Vor allem, weil er oft spät erkannt und behandelt wird. Doch es gibt Positives: Seit einem Jahr werden Nichtraucher durch das Qualmverbot in Lokalen geschützt. Auch kommen stetig modernere Therapien zur Anwendung. Fast ein Viertel der heimischen Bevölkerung raucht täglich. „Und diese regelmäßige Dosis an Giftstoffen, auch bei nur wenigen Zigaretten, ist das Gefährliche“, warnt Pneumologe OA Dr. Maximilian Hochmair, KH Nord in Wien Floridsdorf, auf einer Pressekonferenz.