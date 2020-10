Daten für die Ewigkeit: Darauf müssen Sie achten

Eine Frage des Formats

Um diese auch nach 30 Jahren noch öffnen bzw. nützen zu können, ist aber nicht nur entscheidend, wo, also auf welchen Medien, sie gespeichert werden, sondern auch wie, also in welchen Formaten. Windeck empfiehlt daher, auch Programme mit ins Archiv zu packen, welche die konservierten Dateien lesen und anzeigen können. Für fast alle elektronischen Daten, die ausgedruckt werden könnten - also Briefe, Diplomarbeit, Excel-Tabellen, gescannte Dokumente - bietet sich dem Experten nach das zur Archivierung gedachte PDF-Format PDF/A an. „Es hat eine offengelegte Spezifikation und ist weit verbreitet, was die Chancen erhöht, dass es in vielen Jahren noch lesbar sein wird“, so Windeck.