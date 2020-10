Eishockey: Salzburg in ICE-Liga weiter makellos

Red Bull Salzburg ist in der ICE-Eishockeyliga unverändert mit weißer Weste unterwegs. Auch Titelverteidiger KAC konnte dem Tabellenführer beim 4:2 in Salzburg am Sonntag nicht gefährlich werden. Punktegleich, allerdings mit zwei Spielen weniger auf Platz zwei rangieren die Graz99ers nach einem 6:2-Erfolg in Villach. Die drittplatzierten Vienna Capitals rehabilitierten sich mit einem 6:1 in Innsbruck für die Vortagesniederlage in Bozen, Linz unterlag bei Fehervar mit 1:3.