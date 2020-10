David Alaba: Das sagt Bayern-Ass zu seiner Zukunft

Im September fehlte er wegen Muskelbeschwerden, beim 2:1 im Test am Mittwoch gegen Griechenland wurde der 72-fache Internationale (14 Tore) noch geschont. „Auf der Tribüne zu sitzen, macht nie Spaß“, meinte Alaba. In der Partie in Belfast wird der Abwehrspieler in die ÖFB-Auswahl zurückkehren - allerdings ist noch offen, in welcher Rolle.