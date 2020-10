Moderne Therapien bei Morbus Parkinson

Auch verbesserte Diagnosemöglichkeiten bringen das Ziel, die Krankheit sehr früh und zuverlässig zu erkennen, um durch präzise Therapie den Verlauf positiv zu beeinflussen, immer näher, wie Prim. Univ-Prof. Dr. Walter A. Pirker, Vizepräsident der ÖPG, betonte. „Im Augenblick gibt es zwei wesentliche Entwicklungen in der Parkinson-Diagnostik“, so der Wiener Neurologe „Einerseits wird es im Laufe der nächsten Jahre durch Weiterentwicklungen der MRT-Technik wahrscheinlich zunehmend möglich werden, den Dopaminnervenzellverlust im Mittelhirn direkt darzustellen. Andererseits versucht man, die der Parkinson-Krankheit zugrunde liegenden krankhaften Veränderungen, nämlich die Ablagerung eines kleinen Eiweißkörpers (alpha-Synuklein) in Nervenzellen frühzeitig nachzuweisen.“