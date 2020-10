Cisco muss in Patentstreit 1,9 Mrd. Dollar zahlen

Der Netzwerk-Spezialist Cisco ist in einem Patentrechtsstreit zu einer Zahlung von mehr als 1,9 Milliarden Dollar (rund 1,6 Milliarden Euro) verurteilt worden. Der zuständige US-Richter Henry Morgan entschied am Montag (Ortszeit) in Norfolk, dass das Unternehmen die Rechte des klagenden Kontrahenten Centripetal Network auf „vorsätzliche und ungeheuerliche“ Weise verletzt habe.