Trump nach Corona-Infektion in Militärkrankenhaus

Nach seiner Infektion mit dem Coronavirus wurde US-Präsident Donald Trump ins Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda nördlich von Washington gebracht. Der Präsidenten-Hubschrauber Marine One landete dort am Freitagabend (Ortszeit) nach einem wenige Minuten langen Flug vom Weißen Haus. Dieses teilte mit, Trump werde die nächsten Tage von Büroräumen des Präsidenten in dem Krankenhaus arbeiten. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme auf Empfehlung der Ärzte. Trump weise „leichte Symptome“ auf, wurde erneut betont. Er sei aber nach wie vor guter Dinge und habe den ganzen Tag über gearbeitet.