„G‘sunde Watschn“: „Gewalt erzeugt wieder Gewalt!“

Die am Dienstag in Linz vom Institut für Jugendkulturforschung präsentierte Studie „Recht auf Schutz vor Gewalt“ zeigt, dass Gewalt in der Erziehung immer noch kein Tabu für viele Jugendliche ist. 29 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren stimmen der Aussage „eine gesunde Watsche hat noch keinem Kind geschadet“, zu. Auch im Kommentarbereich von krone.at wurde, die „g‘sunde Watsche“ heftig diskutiert.