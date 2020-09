„Odyssey“-Update führt auf Oberfläche von Planeten

„Elite Dangerous“, die Weltraumsimulation aus dem Hause Frontier Developments, bekommt Anfang 2021 ihr nächstes großes Update namens „Odyssey“. Darin gibt es eine hochinteressante Neuheit für die Spieler: Sie dürfen erstmals, wie etwa in „No Man‘s Sky“ oder dem kommenden Mammutprojekt „Star Citizen“ nicht nur durchs All fliegen und fremde Welten entdecken, sondern auch auf diesen landen und die Oberfläche erkunden. Im Video erklären die Entwickler, wie die Spieler dabei ihre eigene Geschichte schreiben sollen und was auf sie zukommt. Das „Odyssey“-Update erscheint für PC, PS4 und Xbox One.